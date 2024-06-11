Як ще будуть тиснути на Росію

За словами Девіда Кемерона, союзники ще мають в арсеналі такі кроки, які будуть дуже болючими для Росії. І, на його думку, ці важелі впливу потрібно застосувати.

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Ми абсолютно правильно відмовилися від російської нафти, але час подбати, що ми цілковито обріжемо постачання російського газу до Європи. Німеччина вже є чудовим прикладом, але треба зробити більше,

– зазначив Кемерон.

Він також закликав вжити заходів щодо так званого російського тіньового флоту – суден, які таємно перевозять російську нафту і часто функціонують без страхування та необхідних перевірок на безпечність для навколишнього середовища.

Треба було би, щоб кожен раз, коли вони заходять у нейтральний порт, їх там перевіряли, заарештовували і не давали їм завантажувати російську нафту і продавати по всьому світу,

– наголосив очільник МЗС Британії.

Використання доходів від заморожених активів Росії

Ще одним таким кроком він назвав рішення про використання заморожених російських активів на користь України.

І я сподіваюся що на зустрічі "Групи семи" цього тижня ми зможемо погодити використання доходів від заморожених активів для того, щоб надати Україні велику позику, і щоб ці гроші почали поступати ще до того, як у США відбудуться вибори,

– зазначив Кемерон.

Серед країн-членів "Великої сімки" наростає підтримка ідеї активного використання надприбутків. У Єврокомісії розглядається можливість надання кредиту або створення заставного механізму для направлення додаткових фінансових ресурсів до України.