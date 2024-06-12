Чи обнулять борг Ocean Plaza перед Ротенбергом

Нещодавно стало відомо, що Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду заяву для того, щоб списати кредит компанії-власника торгового центру Ocean Plaza перед кіпрською компанією.

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Це було зроблено для того, щоб власник компанії позбувся Ocean Plaza як активу, а також не зміг через суд вимагати від держави борг.

Нагадуємо! Власником торгового центру Ocean Plaza в Києві є компанія, яка належить Аркадію Ротенбергу.

До стягнення заявлено права вимоги, а саме:

право вимоги за кредитним договором №1 від 2009 року, який був укладений між ТОВ "ІС "Либідь" (компанія-власник ТРЦ Ocean Plaza) та компанією Ethoder Investments Limited,

право вимоги за договором іпотеки від 2014 року, укладеним між "ІС "Либідь" та Ethoder Investments Limited,

право вимоги за договором застави від 2014 року укладеним між ТОВ "Авангард-Віларті" та Ethoder Investments Limited.

Чому держава стала боржником олігарху

Борг перед російським олігархом залишився ще з часів придбання торговельного центру. Через те, що торік Вищий антикорупційний суд ухвалив історичне рішення щодо націоналізації торговому центру, держава фактично стала боржником Ротенберга на суму понад 200 мільйонів доларів.

Формальним власником Ocean Plaza було українське ТОВ "ІС Либідь", зокрема майже 67% у статутному капіталі належало Аркадію Ротенбергу.

Водночас гроші для придбання торгового центру "ІС Либідь" отримало у кредит від материнської Ethoder Investments Limited.

Тоді власник Ethoder був невідомим. Однак зараз компанією володіє сім'я того ж олігарха Ротенберга.

Цікаво! Загальна сума кредиту становила 150 мільйонів доларів, з процентною ставкою 20% річних у доларах (+50 мільйонів доларів).