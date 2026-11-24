В Україні можуть запровадити обов'язкову ідентифікацію абонентів мобільного зв'язку. У такому разі користувачі, які відмовляться підтверджувати особу, ризикуватимуть втратити доступ до послуг операторів.

Коли SIM-карти можуть прив'язати до паспортів

Подібне нововведення може мати виключно політичний характер без узгодження з телеком-ринком. Мобільні оператори намагатимуться чинити опір такій ініціативі, тому найближчим часом чекати змін не варто. Про це розповів телеком-аналітик Олександр Глущенко, пише OBOZ.UA.

Підстави для запровадження нових правил можуть з'явитися, якщо прихильники такого рішення доведуть його необхідність для безпеки. Зокрема, якщо буде підтверджено, що ідентифікація SIM-карт допоможе зменшити інтенсивність або можливості використання ворожих безпілотників в Україні.

Тоді таке рішення буде. І хочуть вони цього чи ні, а оператори будуть змушені його виконувати,

– каже Глущенко.

Кому можуть відключити мобільний зв'язок

Якщо вимогу про паспортизацію все ж узаконять, вона діятиме не лише для нових покупців, а й для всіх діючих клієнтів операторів Київстар, Vodafone та lifecell. Абонентам доведеться підтвердити свою особу та прив'язати номер до паспорта. Ті, хто цього не зробить, можуть втратити доступ до мобільних послуг.

Якщо "сімку" не буде ідентифіковано, – у неї вимикатиметься передавання даних,

– каже телеком-аналітик.

Проте навіть за чинних правил абоненти можуть втратити мобільний зв'язок через звичайну неактивність номера. Наприклад, у оператора Київстар термін дії картки становить 365 днів, і якщо за цей час клієнт не оплачує тарифний пакет, картку просто деактивують.

Дізнатися, скільки ще діятиме поточний номер, абоненти цієї мережі можуть самостійно: через спеціальний запит *114# або всередині фірмового додатка Мій Київстар у розділі профілю.