Когда SIM-карты могут привязать к паспортам

Подобное нововведение может носить исключительно политический характер без согласования с телеком-рынком. Мобильные операторы будут пытаться сопротивляться такой инициативе, поэтому в ближайшее время не стоит ждать изменений. Об этом рассказал телеком-аналитик Александр Глущенко, пишет OBOZ.UA.

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Основания для введения новых правил могут появиться, если сторонники такого решения докажут его необходимость для безопасности. В частности, если будет подтверждено, что идентификация SIM-карт поможет снизить интенсивность или возможности использования вражеских беспилотников в Украине.

Тогда такое решение будет. И хотят они этого или нет, операторы будут вынуждены его выполнять– говорит Глущенко.

Кому могут отключить мобильную связь

Если требование о паспортизации все же узаконят, оно будет действовать не только для новых покупателей, но и для всех действующих клиентов операторов "Киевстар", Vodafone и lifecell. Абонентам придется подтвердить свою личность и привязать номер к паспорту. Те, кто этого не сделает, могут лишиться доступа к мобильным услугам.

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Если "семку" не идентифицируют, – на ней отключат передачу данных– говорит телеком-аналитик.

Однако даже по действующим правилам абоненты могут лишиться мобильной связи из-за обычной неактивности номера. Например, у оператора "Киевстар" срок действия карты составляет 365 дней, и если за это время клиент не оплачивает тарифный пакет, карту просто деактивируют.

Узнать, сколько еще будет действовать текущий номер, абоненты этой сети могут самостоятельно: через специальный запрос *114# или в фирменном приложении "Мой Киевстар" в разделе профиля.