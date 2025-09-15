Президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон і Пекін досягли домовленості щодо майбутнього TikTok. За його словами, це рішення передбачає зміну структури власності сервісу коротких відео та дозволить уникнути його блокування на території США.

Трамп уточнив, що вже в п’ятницю планує обговорити питання особисто з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Washington Post.

Яку угоду напрацювали США та Китай щодо TikTok?

Деталей Трамп не розкрив. Міністр фінансів Скотт Бессент підтвердив лише наявність "рамкової угоди", яка ще потребує доопрацювання. Представники Китаю на брифінгу також заявили, що сторони виробили "базовий консенсус" і працюють над узгодженням окремих питань.

За даними американських ЗМІ, компанія Oracle, яка нині зберігає дані користувачів TikTok у США та проводить перевірку коду на вразливості, може отримати частку в новій структурі. Її співзасновник Ларрі Еллісон є давнім союзником Трампа.

Бессент обговорив TikTok з віце-прем'єром Китаю Хе Ліфеном та іншими посадовцями на зустрічі цими вихідними в Іспанії, повідомили представники Міністерства фінансів у своїй заяві. Він заявив, що хоча сторони "дуже близькі" до угоди, китайські посадовці висували "агресивні прохання", зокрема торкалися питання тарифів та торгівлі.

Лі Ченганг, представник Китаю на міжнародних торговельних переговорах, заявив, що уряд країни дійшов висновку, що консенсус "відповідає нашим взаємним інтересам" і що угоду можна укласти, "якщо обидві сторони дотримуватимуться цього принципу взаємної поваги та рівних консультацій".

Конгрес у 2024 році ухвалив закон, підписаний Джо Байденом, що зобов’язує материнську компанію ByteDance позбутися TikTok до 19 січня 2025 року. У разі невиконання додатку загрожувала б заборона через ризики використання китайською владою персональних даних американців чи впливу на алгоритми. Водночас адміністрація Трампа вже кілька разів відкладала виконання цієї норми, хоча і не має на це юридичних повноважень.

У рамках переговорів розглядалася пропозиція створити окрему американську компанію TikTok, у якій ByteDance володіла б менш ніж 20% акцій.

Згідно з цією пропозицією, інституційні інвестори, які наразі володіють частками в ByteDance, такі як General Atlantic, Susquehanna International Group та KKR, володітимуть 30 відсотками, тоді як консорціум нових інвесторів володітиме 50 відсотками, повідомили два джерела, знайомі з обговореннями.

У консорціумі були б такі компанії як технологічний гігант Oracle, венчурна компанія Andreessen Horowitz та приватні інвестиційні компанії Blackstone та Silver Lake, хоча поточний статус їхньої участі чи інтересів незрозумілий.

Як тривав процес переговорів щодо продажу TikTok?

Білий дім вже був готовий оголосити пропозицію у квітні, але тоді Китай відхилив угоду, вимагаючи від Трампа спочатку обговорити тарифну та торговельну політики.

Китай роками заявляв, що США вдалися до "логіки грабіжників", вимагаючи продажу великого китайського хіта. ByteDance робила невдалі юридичні спроби протистояти спробам США примусити компанію продати TikTok. Там заявляли, що США ніколи не надавали доказів участі китайського уряду в контролі даних користувачів чи алгоритмі рекомендацій.

Попри критику з боку частини політиків-республіканців, які називають TikTok "цифровим фентанілом", Трамп останнім часом став одним із головних захисників платформи, заявивши в січні, що Китай, ймовірно, не зацікавлений у шпигунстві за "маленькими дітьми, які дивляться божевільні відео".

Довідка: TikTok нині має близько 170 мільйонів користувачів у США і торік приніс майже 10 мільярдів доларів доходу, зберігаючи статус одного з найуспішніших проєктів у сфері соцмереж останнього десятиліття.

Як пройшли переговори США та Китаю щодо TikTok у Мадриді?