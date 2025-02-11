В Україні зросли продажі одного з найпотрібніших видів транспорту

У січні 2024 року в Україні було продано 233 автобуси та мікроавтобуси. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Які моделі лідирують на ринку

При цьому частка нової техніки склала 64%, повідомляє 24 Канал з посиланням на асоціацію "Укравтопром".

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Серед нових автобусів та мікроавтобусів найпопулярнішими стали:

Ataman – 36 одиниць

Etalon – 34 одиниці

ZAZ – 27 одиниць

Серед вживаних транспортних засобів найбільше реєстрацій отримали:

Mercedes-Benz – 25 одиниць

VDL – 15 одиниць

Volkswagen – 11 одиниць

Загальні тенденції 2024 року

За даними "Укравтопрому", протягом 2024 року в Україні було зареєстровано 2241 автобус і мікроавтобус (з них 57,8% – нові). Загальний обсяг реєстрацій знизився на 19% порівняно з 2023 роком.

ТОП-5 нових моделей за рік:

Ataman – 350 одиниць

Etalon – 254 одиниці

Ford – 191 одиниця

ZAZ – 154 одиниці

Citroen – 122 одиниці

Найпопулярніші вживані моделі:

Mercedes-Benz – 309 одиниць

VAN Hool – 103 одиниці

Volkswagen – 78 одиниць

VDL – 71 одиниця

IVECO – 62 одиниці

Зауважте. Зростання продажів у січні свідчить про пожвавлення ринку пасажирських перевезень та попит на оновлення автопарку.