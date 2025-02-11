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11 лютого, 18:10
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В Україні зросли продажі одного з найпотрібніших видів транспорту

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • У січні 2024 року в Україні продано 233 автобуси та мікроавтобуси, з яких 64% нові, що на 37% більше, ніж у попередньому році.
  • Загалом у 2024 році зареєстровано 2241 автобус і мікроавтобус, причому реєстрації знизились на 19% порівняно з 2023 роком. 

У січні 2024 року в Україні було продано 233 автобуси та мікроавтобуси. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Які моделі лідирують на ринку

При цьому частка нової техніки склала 64%, повідомляє 24 Канал з посиланням на асоціацію "Укравтопром".

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Серед нових автобусів та мікроавтобусів найпопулярнішими стали:

  • Ataman – 36 одиниць
  • Etalon – 34 одиниці
  • ZAZ – 27 одиниць

Серед вживаних транспортних засобів найбільше реєстрацій отримали:

  • Mercedes-Benz – 25 одиниць
  • VDL – 15 одиниць
  • Volkswagen – 11 одиниць

Загальні тенденції 2024 року

За даними "Укравтопрому", протягом 2024 року в Україні було зареєстровано 2241 автобус і мікроавтобус (з них 57,8% – нові). Загальний обсяг реєстрацій знизився на 19% порівняно з 2023 роком.

ТОП-5 нових моделей за рік:

  • Ataman – 350 одиниць
  • Etalon – 254 одиниці
  • Ford – 191 одиниця
  • ZAZ – 154 одиниці
  • Citroen – 122 одиниці

Найпопулярніші вживані моделі:

  • Mercedes-Benz – 309 одиниць
  • VAN Hool – 103 одиниці
  • Volkswagen – 78 одиниць
  • VDL – 71 одиниця
  • IVECO – 62 одиниці

Зауважте. Зростання продажів у січні свідчить про пожвавлення ринку пасажирських перевезень та попит на оновлення автопарку. 