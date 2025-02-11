В Україні зросли продажі одного з найпотрібніших видів транспорту
- У січні 2024 року в Україні продано 233 автобуси та мікроавтобуси, з яких 64% нові, що на 37% більше, ніж у попередньому році.
- Загалом у 2024 році зареєстровано 2241 автобус і мікроавтобус, причому реєстрації знизились на 19% порівняно з 2023 роком.
У січні 2024 року в Україні було продано 233 автобуси та мікроавтобуси. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Які моделі лідирують на ринку
При цьому частка нової техніки склала 64%, повідомляє 24 Канал з посиланням на асоціацію "Укравтопром".
Дивіться також "Щоб замінити ті, які знищила Росія": Норвегія передасть 10 мостів вартістю 3 мільйони доларів
Серед нових автобусів та мікроавтобусів найпопулярнішими стали:
- Ataman – 36 одиниць
- Etalon – 34 одиниці
- ZAZ – 27 одиниць
Серед вживаних транспортних засобів найбільше реєстрацій отримали:
- Mercedes-Benz – 25 одиниць
- VDL – 15 одиниць
- Volkswagen – 11 одиниць
Загальні тенденції 2024 року
За даними "Укравтопрому", протягом 2024 року в Україні було зареєстровано 2241 автобус і мікроавтобус (з них 57,8% – нові). Загальний обсяг реєстрацій знизився на 19% порівняно з 2023 роком.
ТОП-5 нових моделей за рік:
- Ataman – 350 одиниць
- Etalon – 254 одиниці
- Ford – 191 одиниця
- ZAZ – 154 одиниці
- Citroen – 122 одиниці
Найпопулярніші вживані моделі:
- Mercedes-Benz – 309 одиниць
- VAN Hool – 103 одиниці
- Volkswagen – 78 одиниць
- VDL – 71 одиниця
- IVECO – 62 одиниці
Зауважте. Зростання продажів у січні свідчить про пожвавлення ринку пасажирських перевезень та попит на оновлення автопарку.