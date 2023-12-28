Попри рекордні продажі Tesla: очікування Ілона Маска не виправдались

Постачання Tesla цьогоріч досягнуть рекордних показників. Проте, ймовірно, вони не дотягнуть до амбітної мети у 2 мільйони автомобілів на рік, яку Ілон Маск озвучив на початку 2023 року.

Відтак, Tesla поставить у 2023 році – 1,82 мільйона автомобілів. Це на 37% більше, ніж у 2022 році.

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За даними аналітиків, у четвертому кварталі Tesla поставила близько 473 тисяч автомобілів, що є найвищим показником за квартал в історії компанії.

Чому Tesla знизила ціни на автомобілі

Зіткнувшись із уповільненням продажів, Tesla скористалася своєю провідною позицією.

Так, компанія знизила ціни на свої чотири моделі автомобілів в усьому світі в 2023 році, приділивши особливу увагу Китаю, де компанія поступилася часткою ринку місцевим брендам, зокрема BYD.

Цінова війна та уповільнення попиту на електромобілі спонукали автовиробників, серед них і Ford Motor, відмовитися від своїх планів з електрифікації.

Попри те, що Tesla не досягла його мети, яку озвучив генеральний директор Ілон Маск раніше, компанія все одно є безперечним лідером у галузі електромобілів у США.

Що відомо про прибутки компанії

За результатами третього кварталу, Tesla збільшила виторг на 9%, а також: