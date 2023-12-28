Попри рекордні продажі Tesla: очікування Ілона Маска не виправдались
Джерело:Reuters
Постачання Tesla цьогоріч досягнуть рекордних показників. Проте, ймовірно, вони не дотягнуть до амбітної мети у 2 мільйони автомобілів на рік, яку Ілон Маск озвучив на початку 2023 року.
Відтак, Tesla поставить у 2023 році – 1,82 мільйона автомобілів. Це на 37% більше, ніж у 2022 році.
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За даними аналітиків, у четвертому кварталі Tesla поставила близько 473 тисяч автомобілів, що є найвищим показником за квартал в історії компанії.
Чому Tesla знизила ціни на автомобілі
Зіткнувшись із уповільненням продажів, Tesla скористалася своєю провідною позицією.
Так, компанія знизила ціни на свої чотири моделі автомобілів в усьому світі в 2023 році, приділивши особливу увагу Китаю, де компанія поступилася часткою ринку місцевим брендам, зокрема BYD.Зауважте! Цінова війна та уповільнення попиту на електромобілі спонукали автовиробників, серед них і Ford Motor, відмовитися від своїх планів з електрифікації.
Попри те, що Tesla не досягла його мети, яку озвучив генеральний директор Ілон Маск раніше, компанія все одно є безперечним лідером у галузі електромобілів у США.
Що відомо про прибутки компанії
За результатами третього кварталу, Tesla збільшила виторг на 9%, а також:
- чистий прибуток впав у 1,8 раза;
- валова маржа на автомобіль, яку скоригували з урахуванням кредитів і лізингу, знизилася вдвічі порівняно з минулим роком – до приблизно 7000 доларів, що є найнижчим показником з початку 2018 року;
- водночас акції компанії цього року зросли в ціні більш ніж удвічі.