Що сталося

Щоб усунути проблему, компанія у лютому наступного року дистанційно оновить програмне забезпечення електромобілів.

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Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) виявило, що водії зловживають послугою автопілота внаслідок чого з'явився певний дефект. Аби його знайти, довелося провести спеціальне розслідування системи, яке тривало два роки.

Агенство проаналізувало 956 аварій, де ймовірно використовувався автопілот, а потім скоротило розслідування до 322 аварій. Зокрема дослідили ситуації з лобовими зіткненнями та ДТП через ненавмисне відключення системи автопілота.

Відкликати будуть деякі моделі з 2012 року, а саме:

Model 3;

Model S;

Model X;

Model Y.

У NHTSA заявили, що ризик аварії зростає, коли водій використовує автопілот, але не може швидко втрутитися у керування в разі критичної ситуації.