Протягом третього кварталу 2023 року було подано 96 декларацій від нерезидентів, які постачають електронні послуги. Вони задекларували – 26,6 мільйона євро та 29,9 мільйона доларів або 2,092 мільярдів гривень.

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А також у 2023 році міжнародні компанії сплатили 8,01 мільярд гривень ПДВ до держбюджету. Про це повідомив народний депутат, голова парламентського комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики – Данило Гетманцев.

Хто сплатив податки до бюджету України

Ці показники трохи виросли порівняно з другим кварталом 2023-го, коли іноземні компанії задекларували 2,054 мільярдів гривень. Зокрема, відомий портал розваг для дорослих – OnlyFans – сплатив цьогоріч 944,1 тисячі доларів до бюджету.

Найбільше до бюджету України сплатили:

Google;

Apple;

Sony;

Ebay;

Amazon;

Meta

Netflix.