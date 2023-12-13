Протягом третього кварталу 2023 року було подано 96 декларацій від нерезидентів, які постачають електронні послуги. Вони задекларували – 26,6 мільйона євро та 29,9 мільйона доларів або 2,092 мільярдів гривень.
Читайте також: Заморожені активи Росії таки працюватимуть на Україну: Єврокомісія схвалила план
А також у 2023 році міжнародні компанії сплатили 8,01 мільярд гривень ПДВ до держбюджету. Про це повідомив народний депутат, голова парламентського комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики – Данило Гетманцев.
Хто сплатив податки до бюджету України
Ці показники трохи виросли порівняно з другим кварталом 2023-го, коли іноземні компанії задекларували 2,054 мільярдів гривень. Зокрема, відомий портал розваг для дорослих – OnlyFans – сплатив цьогоріч 944,1 тисячі доларів до бюджету.
Найбільше до бюджету України сплатили:
- Google;
- Apple;
- Sony;
- Ebay;
- Amazon;
- Meta
- Netflix.