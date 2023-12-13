В течение третьего квартала 2023 года было подано 96 деклараций от нерезидентов, поставляющих электронные услуги. Они задекларировали – 26,6 миллиона евро и 29,9 миллиона долларов или 2,092 миллиарда гривен.

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А также в 2023 году международные компании уплатили 8,01 миллиарда гривен НДС в госбюджет. Об этом сообщил народный депутат, глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – Даниил Гетманцев.

Кто уплатил налоги в бюджет Украины

Эти показатели несколько выросли по сравнению со вторым кварталом 2023 года, когда иностранные компании задекларировали 2,054 миллиарда гривен. В частности, известный портал развлечений для взрослых – OnlyFans – уплатил в этом году 944,1 тысячи долларов в бюджет.

Больше всего в бюджет Украины заплатили:

  • Google;
  • Apple;
  • Sony;
  • Ebay;
  • Amazon;
  • Meta
  • Netflix.

Что известно о налоге для иностранных компаний

В июне 2021 года президент Владимир Зеленский подписал законопроект о налогообложении иностранных компаний, предоставляющих украинским пользователям электронные сервисы. "Налог на Google" – это 20% НДС, взимаемый с зарубежных поставщиков IT-услуг.