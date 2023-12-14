Что произошло

Чтобы устранить проблему, компания в феврале в следующем году дистанционно обновит программное обеспечение электромобилей.

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Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) обнаружило, что водители злоупотребляют услугой автопилота, вследствие чего появился определенный дефект. Чтобы найти его, пришлось провести специальное расследование системы, которое длилось два года.

Агентство проанализировало 956 аварий, где предположительно использовался автопилот, а затем сократило расследование до 322 аварий. В частности, исследовали ситуации с лобовыми столкновениями и ДТП из-за непреднамеренного отключения системы автопилота.

Отозвать будут некоторые модели с 2012 года, а именно:

Model 3;

Model S;

Model X;

Модель Y.

В NHTSA заявили, что риск аварии растет, когда водитель использует автопилот, но не может быстро вмешаться в управление при критической ситуации.