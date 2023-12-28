Следовательно, Tesla поставит в 2023 году. 1,82 миллиона автомобилей. Это на 37% больше, чем в 2022 году.
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По данным аналитиков, в четвертом квартале Tesla поставила около 473 тысяч автомобилей. самым высоким показателем за квартал в истории компании.
Почему Tesla снизила цены на автомобили
Столкнувшись с замедлением продаж, Tesla воспользовалась своей ведущей позицией.
Да, компания снизила цены на свои четыре модели автомобилей во всем мире в 2023 году, уделив особое внимание Китаю, где компания уступила долю рынка местным брендам, в частности BYD.
Несмотря на то, что Tesla не достигла его цели, которую озвучил генеральный директор Илон Маск ранее, компания все равно является бесспорным лидером в области электромобилей в США.
Что известно о доходах компании
По результатам третьего квартала, Tesla увеличила выручку на 9%, а также:
- чистая прибыль упала в 1,8 раза;
- валовая маржа на автомобиль, скорректированная с учетом кредитов и лизинга, снизилась вдвое по сравнению с прошлым годом – до примерно 7000 долларов, что является самым низким показателем с начала 2018 года;
- в то же время акции компании в этом году выросли в цене более чем вдвое.