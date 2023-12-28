Следовательно, Tesla поставит в 2023 году. 1,82 миллиона автомобилей. Это на 37% больше, чем в 2022 году.

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По данным аналитиков, в четвертом квартале Tesla поставила около 473 тысяч автомобилей. самым высоким показателем за квартал в истории компании.

Почему Tesla снизила цены на автомобили

Столкнувшись с замедлением продаж, Tesla воспользовалась своей ведущей позицией.

Да, компания снизила цены на свои четыре модели автомобилей во всем мире в 2023 году, уделив особое внимание Китаю, где компания уступила долю рынка местным брендам, в частности BYD.

Заметьте! Ценовая война и замедление спроса на электромобили побудили автопроизводителей, в том числе и Ford Motor, отказаться от своих планов по электрификации.

Несмотря на то, что Tesla не достигла его цели, которую озвучил генеральный директор Илон Маск ранее, компания все равно является бесспорным лидером в области электромобилей в США.

Что известно о доходах компании

По результатам третьего квартала, Tesla увеличила выручку на 9%, а также: