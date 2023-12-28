Відтак, Tesla поставить у 2023 році – 1,82 мільйона автомобілів. Це на 37% більше, ніж у 2022 році.
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За даними аналітиків, у четвертому кварталі Tesla поставила близько 473 тисяч автомобілів, що є найвищим показником за квартал в історії компанії.
Чому Tesla знизила ціни на автомобілі
Зіткнувшись із уповільненням продажів, Tesla скористалася своєю провідною позицією.
Так, компанія знизила ціни на свої чотири моделі автомобілів в усьому світі в 2023 році, приділивши особливу увагу Китаю, де компанія поступилася часткою ринку місцевим брендам, зокрема BYD.
Попри те, що Tesla не досягла його мети, яку озвучив генеральний директор Ілон Маск раніше, компанія все одно є безперечним лідером у галузі електромобілів у США.
Що відомо про прибутки компанії
За результатами третього кварталу, Tesla збільшила виторг на 9%, а також:
- чистий прибуток впав у 1,8 раза;
- валова маржа на автомобіль, яку скоригували з урахуванням кредитів і лізингу, знизилася вдвічі порівняно з минулим роком – до приблизно 7000 доларів, що є найнижчим показником з початку 2018 року;
- водночас акції компанії цього року зросли в ціні більш ніж удвічі.