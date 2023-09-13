До Єврокомісії внесли пропозицію продовжити заборону на імпорт українського зерна

15 вересня повинне завершитися ембарго ЄС на українську агропродукцію. Втім, з подачі Польщі та Угорщини дію заборони можуть продовжити.

Польща вже раніше закликала ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна для захисту внутрішнього ринку. На випадок відмови ЄС від такого кроку Польща була готова вводити ембарго в односторонньому порядку.

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Лідери ЄС наголошували на необхідності допомогти Україні, яка захищає свій суверенітет від російських окупантів, але цей аргумент для деяких країн виявився непереконливим, коли мова йде про власні інтереси.

Єврокомісія отримала пропозицію про продовження ембарго на українське зерно

Очільник офісу єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса Міхаель Гегер вніс до Єврокомісії пропозицію продовжити заборону обмежень на українське зерно. Наразі невідомо, про який саме період йдеться – до кінця року чи на інший термін.

Документ грунтується на аналізі ринкової ситуації. Зокрема, йдеться про низькі ціни, неможливість зберігати зерно у сусідніх з Україною країнах, а також зростання рівня експорту з України до інших країн Європейського Союзу.

Лідери ЄС неодноразово наголошували, що 15 вересня обмеження потрібно зняти, і в цьому рішенні важливо дотримуватися солідарності. Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія виступали за те, щоб ембарго не українську агропродукцію продовжили до кінця року.

Тепер своє рішення повинна ухвалити президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Як повідомляють журналісти, подання документа до Єврокомісії може бути сигналом, що обмеження можуть продовжити.