Не видають кредити бізнесу: низка банків призупинила виплати за програмою 5-7-9%

Низка українських банків призупинила видачу кредитів бізнесу за державною програмою 5-7-9%. Це сталось через відсоткову заборгованість з боку держави.

Банки зупинили видачу кредитів за програмою 5-7-9%

Контроль за реалізацією програми кредитування бізнесу під 5-7-9% був покладений на Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Однак як повідомили у виданні "Мінфін", банки призупиняють видачу нових кредитів через відсоткову заборгованість з боку держави.

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Нагадаємо, що саме держава гарантувала виплату частини відсоткової ставки замість позичальників, але тепер не виконує своїх зобов’язань своєчасно, тому сформувалися борги. Що стосується суми боргів, то вони різні: деяким банкам ФРП заборгував за декілька місяців, а комусь за значно довший період.

Заступниця голови правління Банку Кредит Дніпро Тетяна Поплавська пояснила, що борг ФРП постійно тримається на рівні чотирьох – п'яти місячних заборгованостей. Також надходження коштів від ФРП "дуже неритмічним і не дає можливості банку планувати ці кошти (а плата за депозитами клієнтам здійснюється щомісяця, тобто використовуються інші джерела, що наражають банки на додаткові ризики)". Тож у зв'язку з нестабільністю надходження котів банк призупинив видачу кредитів за програмою.

Компенсація відсотків за програмою 5-7-9% має затримки в декілька місяців і причини цього зрозумілі. Разом із тим банки зобов’язані самостійно фінансувати цей борг, що впливає на операційний прибуток,

– розповідає голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий.

Що пропонують банки бізнесу

Разом з тим деякі банки все ж продовжують видавати нові позики. Перш за все мовиться про великі структури та держбанки, котрі можуть дозволити собі працювати в режимі неплатежів. Наприклад, ПриватБанк. Також деякі банки пропонують бізнесу сплатити свої та державні відсотки, та самим чекати на виплату держчастини від ФРП.

Щоб уникнути негативних наслідків та не нарощувати суму заборгованості за відсотками, ми пропонуємо нашим клієнтам платити відсотки за кредитом самостійно. А пізніше, після отримання від держави компенсації, перераховуємо їм ці кошти – це передбачено умовами програми,

– ділиться Мудрий.

Він також додав, що багато клієнтів вже працюють з банком таким чином і нещодавно отримали компенсацію відсотків від Фонду за травень – червень цього року на свої рахунки.

У ФРП не заперечують заборгованість

У ФРП не заперечують наявність проблеми та пояснюють її дефіцитом бюджетних коштів, викликаним запровадженням воєнного стану. Виконавчий директор Фонду Андрій Гапон у коментарі "Мінфіну" повідомив, що станом на сьогодні Фонд має заборгованість з виплати компенсації відсотків за липень та серпень 2022 року.

Зауважимо, що поточну суму боргу за програмою 5−7−9% він не уточнив, але повідомив, що з початку 2022 року на компенсацію відсотків за цією програмою було виділено 3,8 мільярда гривень.

Програма доступних кредитів для бізнесу була запущена 3 лютого 2020 року з метою підтримки інвестиційних проєктів малих підприємств шляхом компенсації державою частини відсоткової ставки.