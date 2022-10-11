Що заважає відновлювати та розвивати бізнес
863 власники та СЕО бізнесів у вересні взяли участь в опитуванні офісу з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес, Центром розвитку інновацій та Advanter Group.
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Головні проблемами, що заважають відновлювати бізнес в Україні
- Недостатній споживчий попит – 64%.
- Відсутність достатнього капіталу підприємств – 51,2%.
- Непрогнозованість розвитку ситуації в Україні – 37,7%.
- Непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу – 34,8%.
- Недоступність кредитних коштів, зокрема програми 5-7-9 – 33%.
- Високі податки та збори – 27,3%.
- Недоступність грантових програм, які оголошені Урядом – 21,7%.
- Клієнти (або роздрібні мережі) не розраховуються вчасно – 18,8%.
- Перешкоди з боку регуляторних та/чи фіскальних органів – 18%.
- Відсутність достатньої кількості кваліфікованих працівників – 17,4%.
Допомога бізнесу
Що стосується допомоги, якою скористалися бізнеси, то найбільший відсоток займають ті, хто скористалися податковими пільгами – 17,5% та кредитуванням під 0% за програмою 5-7-9%, допомогою Дія.Бізнес та Офісу розвитку підприємництва та експорту. Загалом 34,8% скористалися державною допомогою.
Релокація бізнесу
Сергій Лобойко, голова Центру розвитку інновацій, співініціатор Ініціативи, розповів, що крива зростання нових суб'єктів бізнесу постійно зростає, а крива закриття бізнесу нині зійшла нанівець. Раніше вона була домінантною.
Варто зауважити, якщо раніше відбувалась фізична релокація, коли люди виїжджали зі сходу на захід та везли із собою свій підприємницький капітал, тепер вони починають перереєстровувати їх як платників податків,
– сказав Лобойко.