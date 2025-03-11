Трамп зустрінеться з топменеджерам

Зустріч проходитиме у рамках Business Roundtable, організації, яка об’єднує топменеджерів провідних американських корпорацій. Очікується, що на захід прибудуть керівники з різних сфер бізнесу, зокрема фінансові гіганти Волл-стріт. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімні джерела, інформує 24 Канал.

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Представники Business Roundtable відмовилися від коментарів щодо майбутньої зустрічі.

Бізнес розчарований політикою Трампа

Після перемоги Трампа на виборах банківський сектор спочатку демонстрував оптимізм, однак останнім часом ринки стали менш впевненими в його економічній політиці. Жорсткі митні заходи та зростаючі побоювання щодо уповільнення економіки змусили інвесторів нервувати.

Минулого тижня Трамп заявив, що після запровадження мит може настати "період адаптації", однак бізнес-спільнота вже відчуває наслідки цих рішень.

Хто буде на зустрічі

Очолює Business Roundtable генеральний директор Cisco Systems Inc. Чак Роббінс. Також серед учасників зустрічі будуть:

Джеймі Даймон – CEO банківського холдингу JPMorgan Chase & Co.

Джейн Фрейзер – CEO фінансової корпорації Citigroup Inc.

Чи зможе Трамп заспокоїти ринок і відновити довіру бізнесу – стане зрозуміло після цієї зустрічі.