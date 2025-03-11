Трамп встретится с топ-менеджерами
Встреча будет проходить в рамках Business Roundtable, организации, которая объединяет топ-менеджеров ведущих американских корпораций. Ожидается, что на мероприятие прибудут руководители из разных сфер бизнеса, в частности финансовые гиганты Уолл-стрит. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, информирует 24 Канал.
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Представители Business Roundtable отказались от комментариев относительно предстоящей встречи.
Бизнес разочарован политикой Трампа
После победы Трампа на выборах банковский сектор сначала демонстрировал оптимизм, однако в последнее время рынки стали менее уверенными в его экономической политике. Жесткие таможенные меры и растущие опасения относительно замедления экономики заставили инвесторов нервничать.
На прошлой неделе Трамп заявил, что после введения пошлин может наступить "период адаптации", однако бизнес-сообщество уже чувствует последствия этих решений.
Кто будет на встрече
Возглавляет Business Roundtable генеральный директор Cisco Systems Inc. Чак Роббинс. Также среди участников встречи будут:
- Джейми Даймон – CEO банковского холдинга JPMorgan Chase & Co.
- Джейн Фрейзер – CEO финансовой корпорации Citigroup Inc.
Сможет ли Трамп успокоить рынок и восстановить доверие бизнеса – станет понятно после этой встречи.