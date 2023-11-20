До 8000 тисяч доларів на бізнес: Мінцифри представило нову програму для жінок

"Початок" - освітньо-грантова програма для жінок. Вона допоможе тим, хто лише починає шлях у бізнесі, і тим, хто вже має свій продукт.

Мінцифри запустило нову програму "Початок" для підприємиць – це безоплатне навчання, яке дає можливість отримати грант на власну справу.

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Анонсується, що 200 найкращих учасниць отримають по 3000 доларів на розвиток бізнесу. А дві учасниці, які презентують найкращі ідеї – додатково отримають по 5000 тисяч доларів.

Хто втілює програму Освітньо-грантову програму Початок втілює мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту за підтримки UN Women Ukraine / ООН Жінки в Україні та Посольства Японії в Україні.

Що передбачає програма

Онлайн та офлайн-навчання з маркетингу, продажів, фінансового планування, цифрової трансформації, сервісу, стратегія ціноутворення;

Консультації провідних психологів;

Менторський супровід експертів.

Подати заявку можна до 30 листопада.