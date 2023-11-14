Цей онлайн-інструмент призначений для МСБ і допомагатиме їм установити контакти з польськими компаніями. Зокрема, 30 малих та середніх підприємств матимуть можливість внести інформацію про свою компанію до Каталогу українських виробників, які планують розширити свою присутність на польському ринку.

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Умови участі

Зверніть увагу! Компаніям, що бажають стати учасниками проєкту, слід заповнити реєстраційну форму до 30 листопада 2023 року (включно) на порталі Дія.Бізнес.

Учасники мають відповідати таким умовам:

Малі (до 50 осіб) та середні підприємства (до 250 осіб) з усіх регіонів України (Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

та середні підприємства з усіх регіонів України (Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»). У проєкті можуть взяти участь українські підприємства будь-якої форми власності (ФОП та юридичні особи) з будь-якого регіону України (включно з вимушено переміщеними), які офіційно зареєстровані та провадять свою діяльність на території України, а також можуть вести діяльність в інших країнах.

(ФОП та юридичні особи) з (включно з вимушено переміщеними), які офіційно зареєстровані та провадять свою діяльність на території України, а також можуть вести діяльність в інших країнах. Готовність надати підтверджувальні документи щодо фінансової звітності та сплати податків впродовж 2021–2022 років .

. Щонайменше 51% бізнесу належить громадянам України (відповідно до Статуту).

А також:

Не розглядаються заявки від підприємств, які розміщені та ведуть свою діяльність на тимчасово окупованих територіях України та АРК Крим.

заявки від підприємств, які розміщені та ведуть свою діяльність на тимчасово окупованих територіях України та АРК Крим. Підприємство не веде діяльність у російській федерації та не входить до санкційних списків.

діяльність у російській федерації та не входить до санкційних списків. Не розглядають заявки від підприємств , які займаються виробництвом і торгівлею зброєю та тютюном.

, які займаються виробництвом і торгівлею зброєю та тютюном. Підприємство не перебуває в процесі припинення або банкрутства.

в процесі припинення або банкрутства. Підприємство зобов’язується надати інформацію щодо ефективності участі в програмі протягом 2 років після публікації.

Що дає проєкт

Які можливості отримають учасники:

Супровід від локального експерта.

Надання підтримки у налагодженні партнерських звʼязків.

Адаптація матеріалів для Каталогу.