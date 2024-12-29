Перший узагальнений словник термінів зі штучного інтелекту уклало Міністерство цифрової трансформації спільно з фахівцями експертно-консультаційного комітету з розвитку ШІ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінцифри.

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Що відомо про словник термінів із ШІ

У першому словнику термінів зі штучного інтелекту є 106 найактуальніших слів та словосполучень. Першочерговою метою створення словника стала потреба якісної термінології для формування якісного законодавства у сфері ШІ. Також це уніфікує інформацію про ШІ.

У словнику зібрана як юридична, так і технічна термінологія. Кожен термін поданий разом з англомовним відповідником і визначенням. Серед найцікавіших визначень:

Штучний інтелект – загальна назва сукупності інформаційних технологій, як-от алгоритми, методи, підходи, моделі та сервіси, що займаються створенням і розвитком інтелектуальних систем, здатних виконувати завдання, які зазвичай вимагають людського інтелекту.

Запит (промпт) – вхідний текст, інструкція або завдання для системи ШІ, на які система має відреагувати шляхом генерування контенту.

Дипфейк (глибока підробка) – контент, згенерований або відредагований за допомогою ШІ, який нагадує реальних людей, обʼєкти, місця, інші сутності або події та вводить в оману щодо справжності або правдивості.

Галюцинування – феномен, коли результат роботи системи генеративного ШІ містить неточну або хибну інформацію, що оманливо представлена як достовірна.

Людиноцентричий ШІ – підхід до ШІ протягом усього життєвого циклу, ґрунтований на людських цінностях, який віддає перевагу розширенню, а не заміні можливостей людей.

Генеративний штучний інтелект – різновид ШІ, який застосовують для створення нового контенту, включно з аудіо, кодом, зображенням, текстом, відео тощо.

У Міністерстві відзначають, що у сфері штучного інтелекту з'являються нові явища і поняття, то ж цей словник не можна назвати всеохопним. Тому пропозиції щодо термінів, які варто додати, вітаються.

Переглянути словник термінів із ШІ можна за посиланням.