Крутий розворот: в Росії почали шукати програмістів із знанням китайської

Росіяни продовжують орієнтацію експорту на Китай. Це стосується і сфери технологій, хоча всі інновації створюються на Заході.

Новий напрямок

Через санкції російські ІТ-компанії та продукти стали не надто цікавими для західного світу. Через це ті кинулися задовольняти попит, який пропонує китайський ринок.

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На місцевих порталах кількість вакансій для програмістів, які знають китайську мову, за рік зросла до 65%. Російські фахівці також почали активно вивчати китайську, адже працевлаштуватися на західні компанії їм важко.

Навіщо китайська, якщо скрізь програмують англійською

Як кажуть у вакансіях, знати китайську потрібно для проведення переговорів. Деякі компанії готові пропонувати додаткові курси із вивчення китайської після працевлаштування.

Додатки з Азії також почали заходити на російський ринок, і їм потрібна адаптація. Тож виглядає так, що в Росії тепер нова мова міжнародного спілкування.