Росія залежна від Китаю

Експорт російської зброї до інших країн знизився на 52% у період з 2022 по 2023 рік. Це значною мірою наслідок вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

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Згідно з цим звітом, російська оборонна промисловість переважно зосереджена на внутрішньому військовому виробництві для підтримки війни в Україні.

Західні та українські офіційні особи визнають, що Кремлю вдалося досягти більшого, ніж очікувалося, у виробництві військової техніки, завдяки складним і багаторівневим партнерствам з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм.

Зауважте! Китай поки що утримується від постачання летальної зброї, проте став ключовим джерелом нелетальних компонентів для Росії, таких як мікрочіпи та запчастини для радянської бронетехніки.

Росія майже повністю залежить від Китаю у постачанні критично важливих систем комп'ютерного числового управління.

Звідки надходять компоненти

Багато компонентів для систем, які керують точними рухами верстатів, все ще надходять зі США, Японії, Тайваню, Швейцарії, Південної Кореї та інших західних країн. Ці верстати використовуються у виробництві дронів, ракет та іншої військової техніки.

На початку війни російська оборонна промисловість була майже повністю залежною від такого імпорту.

До слова! Після запровадження санкцій у різних країнах було створено численні нові фірми, пов'язані з Росією, щоб повернути ці технології під російський контроль.