В Полтаві виставили на приватизацію протезний завод: ціна стартує з десятків мільйонів

Фонд державного майна продовжує процес приватизації. Наступним відомим лотом буде протезний завод у Полтаві.

Унікальний лот

Як розповів очільник ФДМУ Віталій Коваль, "Полтавське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство" є унікальним лотом. Річ у тім, що його придбання дозволяє інвесторам долучитися до розвитку галузі, яка зараз є критично важливою для України.

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Головна умова приватизації: збереження профілю діяльності впродовж 10 років, забезпечуючи виробництво протезів та інших виробів медичного призначення. Покупець не має права звільняти працівників протягом 6 місяців,

– зазначив Коваль.

Стартова ціна лота – 18,45 мільйона гривень без ПДВ. Проведення аукціону заплановане на 10 вересня.

Що відомо про об'єкт

Зараз підприємство виготовляє протези, ортези, ортопедичне взуття, бандажі та інші вироби медичного призначення. У штаті наразі працює 94 фахівці, потужності підприємства розташовані у Полтаві, Сумах та Кропивницькому. Загальна площа нерухомості – 8,5 тисяч квадратних метрів та понад гектар землі.

У ФДМУ очікують, що після приватизації завод зможе залучити додаткові інвестиції та збільшити обсяги виробництва необхідних товарів.