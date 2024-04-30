Новий транспорт для листонош: яку розробку впроваджує "Укрпошта"

"Укрпошта" продовжує розвиватися та модернізувати свої сервіси. Зокрема зараз відбуватиметься заміна стандартних транспортних засобів, таких як велосипед.

Який проєкт готує "Укрпошта"

"Укрпошта" розробила новий транспорт для допомоги листоношам. Проєкт реалізується у співпраці з українським ветеранським бізнесом.

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Ігор Смілянський Генеральний директор "Укрпошти" Разом з українським виробником (ветеранський бізнес) розробили пілотну модель для листонош, яку теж починаємо тестувати.

Смілянський пояснив, що така розробка відповідає запитам теперішніх споживачів. Листоноші мають усе менше листів та газет, які потрібно доставити. Однак, кількість посилок, при цьому, зростає.



Тестування нового транспортного засобу/Фото на сторінці у Facebook Ігоря Смілянського

Коли відбудеться запуск проєкту

Генеральний директор розповів, що він особисто протестував новий транспортний засіб. Також Смілянський пояснив необхідність такого проєкту.

Працюємо над тим, щоб мати от такі мобільні інклюзивні вагончики, які можна розмістити в безпечному місці + які можуть за один день замінити пошкоджене відділення,

– роз'яснив Смілянський

Гендиректор "Укрпошти" зазначив, що для тестування найближчим часом, буде відправлено прототип мобільного вагончика у прифронтовий регіон. Такий транспортний засіб зможе тимчасово замінити ціле відділення.