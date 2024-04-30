"Нова пошта"
Поштовий оператор вирішив дати своїм працівникам вихідний та можливість відсвяткувати у колі рідних. Однак в інші дні зміни графіку роботи не передбачено.
Читайте також Щоб працювали на максимум: які активності на роботі додадуть працівникам бадьорості
Тобто, графік роботи "Нової пошти" виглядатиме так:
- 5 травня (субота) – звичний режим;
- 6 травня (неділя) – вихідний;
- 7 травня (понеділок) – звичний режим.
"Укрпошта"
Національний поштовий оператор повідомив, що на Великдень змінювати графік роботи не буде, усі відділення будуть працювати у звичному режимі.
Не передбачено ані вихідного, ані короткого дня. Втім, більшість відділень "Укрпошти" в неділю завжди не працюють, тому вихідний на свято у багатьох працівників таки буде.
Раніше ми писали про те, що "Укрпошті" у 2023 році вдалося заробити понад 10 мільярдів гривень.