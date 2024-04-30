"Новая почта"

Почтовый оператор решил дать своим работникам выходной и возможность отпраздновать в кругу родных. Однако в другие дни изменения графика работы не предусмотрено.

Читайте также Чтобы работали на максимум: какие активности на работе придадут работникам бодрости

То есть, график работы "Новой почты" будет выглядеть так:

5 мая (суббота) – привычный режим;

6 мая (воскресенье) – выходной;

7 мая (понедельник) – привычный режим.

"Укрпочта"

Национальный почтовый оператор сообщил, что на Пасху менять график работы не будет, все отделения будут работать в обычном режиме.

Не предусмотрено ни выходного, ни короткого дня. Впрочем, большинство отделений "Укрпочты" в воскресенье всегда не работают, поэтому выходной на праздник у многих работников таки будет.

Ранее мы писали о том, что "Укрпочте" в 2023 году удалось заработать более 10 миллиардов гривен.