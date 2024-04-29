Укрпочта увеличила прибыль

В 2023 году национальному почтовому оператору Укрпочта удалось получить 11,6 миллиарда гривен чистой прибыли. Это на 1,3 миллиарда или 12% больше предыдущего показателя.

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Финансовую отчетность компании подтвердил независимый международный аудитор. Поэтому, доходы Укрпочты снова показали рост.

За почтовые услуги компании удалось получить 6,5 миллиарда гривен. 34% составила доставка посылок и мелких пакетов, 61% – услуги международного почтового обмена.

В Укрпочте отметили, что несмотря на войну, перебои с электричеством и сложные экономические условия удалось не просто обеспечить бесперебойность операционной деятельности, но и увеличить объемы предоставления ключевых услуг. Чистый убыток составил 796 миллионов гривен – аж на 37% меньше, чем в 2022 году.

Как сообщил гендир компании Игорь Смелянский, Укрпочта заплатила 3 миллиарда гривен налогов, выполнила все финансовые обязательства и продолжила реализацию стратегических инвестиционных проектов.