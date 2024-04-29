Укрпошта збільшила прибутки

У 2023 році національному поштовому оператору Укрпошта вдалося отримати 11,6 мільярда гривень чистого прибутку. Це на 1,3 мільярда або 12% більше за попередній показник.

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Фінансову звітність компанії підтвердив незалежний міжнародний аудитор. Відтак, доходи Укрпошти знову показали зростання.

За поштові послуги компанії вдалося отримати 6,5 мільярда гривень. 34% склала доставка посилок та дрібних пакетів, 61% – послуги міжнародного поштового обміну.

В Укрпошті наголосили, що попри війну, перебої з електрикою та складні економічні умови вдалося не просто забезпечити безперебійність операційної діяльності, а й збільшити обсяги надання ключових послуг. Чистий збиток склав 796 мільйонів гривень – аж на 37% менше, ніж у 2022 році.

Як повідомив гендир компанії Ігор Смілянський, Укрпошта заплатила 3 мільярди гривень податків, виконала всі фінансові зобов'язання та продовжила реалізацію стратегічних інвестиційних проєктів.