Десятки мільярдів гривень за кілька років: скільки принесли ПрозорроПродажі організаторам

З 2016 року онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі забезпечили організаторам більш як 90 мільярдів гривень. Цей показник є результатом близько 129 тисяч успішних торгів.

Який найдорожчий реалізований актив

Зокрема, організатори отримали понад 30,3 мільярда гривень під час воєнного стану, повідомили в Кабінеті Міністрів.

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Станом на 25 вересня 2024 року в державній системі налічується майже 3,2 тисячі аукціонів, які знаходяться на етапі укладання угод, що можуть забезпечити організаторам ще понад 5,2 мільярда гривень.

Юлія Свириденко Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Цифрові інструменти дозволяють покращувати ефективність управління державним майном та залучати інвестиції. За весь час роботи системи за активи позмагалися вже понад 103 тисячі учасників. Разом з програмами підтримки бізнесу від Міністерства економіки, це створює потужний стимул для розвитку різних секторів економіки.

Найдорожчим активом, проданим через електронні торги, стала частина майна збанкрутілого ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" за 9,2 мільярда гривень. До трійки найдорожчих лотів також увійшли:

готель "Дніпро";

спецдозвіл на користування надрами Площа Майорівська, за які переможці заплатили понад 1,1 мільярда гривень кожен.

Цікаво! "Укрзалізниця" очолює список найуспішніших аукціонів з майже 21,7 тисячі угод. Серед лідерів також банки-банкрути "Дельта" та "Надра" з понад 3,3 тисячі і 2,6 тисячі угод відповідно.