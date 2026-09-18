Путін забрав бізнес "Ашан" та Nestle в Росії: що це означає

Російська влада змінила правила управління активами одразу кількох великих іноземних компаній. До переліку потрапили російські структури "Ашану", Nestle, колишнього Leroy Merlin, а також низки логістичних компаній.

Які активи передали під управління

17 вересня Путін підписав указ, за яким російські активи кількох іноземних компаній передали у тимчасове управління АТ "Л.Є.В. Менеджмент", пише The Moscow Times.

Під нове управління потрапили:

російська "дочка" французького Auchan;

компанії Nestle;

ТОВ "Ле Монлід" – колишній російський підрозділ Leroy Merlin, магазини якого зараз працюють під брендом "Лемана Про";

три російські структури французького логістичного оператора FM Logistic;

вісім юросіб Batilogistic;

"Енже Строй", пов'язана з NG Concept.

Загалом указ стосується 16 російських юридичних осіб. Зокрема, під управління "Л.Є.В. Менеджмент" передаються 100% часток у "Нестле Росія" та "Нестле Кубань", а також 100% російської компанії "Ашан".

Хто тепер керуватиме активами

Компанія "Л.Є.В. Менеджмент" зареєстрована в Москві у 2024 році. Її статутний капітал становить лише 15 тисяч рублів, а інформація про власників не розкрита.

З 10 вересня 2026 року генеральним директором компанії є Андрій Краюшкін. "Новая газета Европа" звернула увагу, що його ім'я збігається з ім'ям генерал-майора МВС Андрія Краюшкіна, який раніше працював у структурі російського МВС з питань міграції.

Механізм тимчасового управління іноземними активами Росія використовує з 2023 року. Він передбачає, що призначена державою або пов'язаною з нею компанією структура отримує можливість здійснювати права власника щодо переданих активів.

При цьому формальний власник не обов'язково втрачає право власності. Однак він фактично перестає контролювати операційне управління бізнесом.

У Росії цей механізм уже застосовували щодо активів інших міжнародних компаній. Зокрема, через тимчасове управління раніше проходили активи Danone та Carlsberg, після чого їхня подальша доля змінилася.

Що відомо про активи "Ашан", Leroy Merlin та Nestle в Росії

"Ашан"

Французький ритейлер не залишив російський ринок після початку повномасштабної війни. Його російський підрозділ працює автономно, а мережа налічує близько 230 магазинів у 100 містах.

За першу половину 2026 року оборот російського "Ашану" становив близько 127 мільярдів рублів, що на 2,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Leroy Merlin

Французька група Adeo, яка володіла Leroy Merlin, оголосила про вихід із російського ринку у 2023 році. Після цього російський бізнес передали місцевому менеджменту.

У 2024 році юридична особа "Леруа Мерлен Восток" змінила назву на "Ле Монлід", а магазини почали працювати під новим брендом "Лемана Про". Тепер ця компанія знову опинилася в російському переліку активів, щодо яких запровадили тимчасове управління.

Nestle

Nestle після початку повномасштабної війни також не вийшла з російського ринку повністю: є шість виробничих майданчиків у Калузькій, Вологодській, Самарській та Володимирській областях, а також у Пермському і Краснодарському краях.

Там виробляють каву, кондитерські вироби, дитяче харчування та корми для тварин. Серед брендів компанії – Nescafe, Nestea, Purina, Maggi, KitKat і NAN.

До слова, про можливу передачу російських активів Nestle у тимчасове управління стало відомо ще в серпні.

Тоді "Коммерсант" повідомляв, що компанія "КС Логістика" звернулася до Путіна з проханням запровадити такий режим щодо п'яти російських структур Nestle. За даними видання, серед причин називали відсутність планів щодо розширення виробничих потужностей та припинення експорту товарів, вироблених у Росії.