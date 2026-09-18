Какие активы передали в управление

17 сентября Путин подписал указ, согласно которому российские активы нескольких иностранных компаний были переданы во временное управление АО "Л.Е.В. Менеджмент", пишет The Moscow Times.

Под новое управление попали:

российская "дочка" французской Auchan;

компании Nestle;

ООО "Ле Монлид" – бывшее российское подразделение Leroy Merlin, магазины которого сейчас работают под брендом "Лемана Про";

три российские структуры французского логистического оператора FM Logistic;

восемь юридических лиц Batilogistic;

"Энже Строй", связанная с NG Concept.

Всего указ касается 16 российских юридических лиц. В частности, под управление "Л.Е.В. Менеджмент" передаются 100% долей в "Нестле Россия" и "Нестле Кубань", а также 100% российской компании "Ашан".

Кто теперь будет управлять активами

Компания "Л.Е.В. Менеджмент" зарегистрирована в Москве в 2024 году. Ее уставный капитал составляет всего 15 тысяч рублей, а информация о владельцах не раскрыта.

С 10 сентября 2026 года генеральным директором компании является Андрей Краюшкин. "Новая газета Европа" обратила внимание, что его имя совпадает с именем генерал-майора МВД Андрея Краюшкина, который ранее работал в структуре российского МВД по вопросам миграции.

Механизм временного управления иностранными активами Россия использует с 2023 года. Он предусматривает, что назначенная государством или связанной с ним компанией структура получает возможность осуществлять права собственника в отношении переданных активов.

При этом формальный владелец не обязательно теряет право собственности. Однако он фактически перестает контролировать оперативное управление бизнесом.

В России этот механизм уже применялся в отношении активов других международных компаний. В частности, через временное управление ранее проходили активы Danone и Carlsberg, после чего их дальнейшая судьба изменилась.

Что известно об активах "Ашан", Leroy Merlin и Nestle в России

"Ашан"

Французский ритейлер не покинул российский рынок после начала полномасштабной войны. Его российское подразделение работает автономно, а сеть насчитывает около 230 магазинов в 100 городах.

За первую половину 2026 года оборот российского "Ашана" составил около 127 миллиардов рублей, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Leroy Merlin

Французская группа Adeo, владевшая Leroy Merlin, объявила о выходе с российского рынка в 2023 году. После этого российский бизнес был передан местному руководству.

В 2024 году юридическое лицо "Леруа Мерлен Восток" сменило название на "Ле Монлид", а магазины начали работать под новым брендом "Лемана Про". Теперь эта компания вновь оказалась в российском списке активов, в отношении которых введено временное управление.

Nestle

Nestle после начала полномасштабной войны также не ушла с российского рынка полностью: у компании есть шесть производственных площадок в Калужской, Вологодской, Самарской и Владимирской областях, а также в Пермском и Краснодарском краях.

Там производят кофе, кондитерские изделия, детское питание и корма для животных. Среди брендов компании – Nescafe, Nestea, Purina, Maggi, KitKat и NAN.

К слову, о возможной передаче российских активов Nestle во временное управление стало известно еще в августе.

Тогда "Коммерсант" сообщал, что компания "КС Логистика" обратилась к Путину с просьбой ввести такой режим в отношении пяти российских структур Nestle. По данным издания, среди причин называли отсутствие планов по расширению производственных мощностей и прекращение экспорта товаров, произведенных в России.