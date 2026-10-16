І знову "конфіскація": Путін відібрав активи французької Tarkett в Росії

Путін передав під тимчасове управління російські активи французького виробника підлогових покриттів Tarkett, який входить до числа світових лідерів галузі. Відповідний указ передбачає передачу акцій і часток у компаніях, пов'язаних із діяльністю виробника в Росії.

Які активи Tarkett в Росії конфіскували

Згідно з указом, активи в Росії конфіскували, вони перейшли під управління ТОВ "Керуюча компанія "Центр Капітал". Ідеться про акції та частки в кількох компаніях, які раніше належали структурам Tarkett, пише The Moscow Times.

Зокрема, під управління передали:

187,5 тисячі звичайних і 500 тисяч привілейованих акцій АТ "Таркетт", що належали сербській компанії Tarkett із міста Бачка-Паланка;

аналогічний пакет акцій, який належав компанії Tarkett;

100 звичайних акцій АТ "Таркетт Рус";

100% часток у ТОВ "Таркетт Соммер", якими володіло російське підприємство "Таркетт".

Указ також передбачає передачу під управління активів інших іноземних компаній у Росії. Серед них – 12 565 акцій АТ "Каппа Рус" і 100% часток у ТОВ "Онтекс РУ", ТОВ "Евіосіс Пекеджінг Кубань" та ТОВ "Менсен Пакаджинг СНД".

Документ вносить зміни до переліку активів, на які поширюється указ №302 від 25 квітня 2023 року. Він набрав чинності з дня офіційного опублікування.

Що відомо про Tarkett

Tarkett – міжнародний виробник підлогових покриттів для житлових, комерційних, промислових і спортивних приміщень. За звітом компанії за 2024 рік, вона посідала третє місце у світі за обсягом продажів підлогових покриттів і була найбільшим світовим виробником вінілових покриттів.

Загалом компанія має 34 заводи, зокрема два в Росії, а також вісім підприємств із переробки зношених покриттів.

Який ще іноземний бізнес Путін конфіскував у Росії

Передача активів Tarkett відбувається на тлі інших випадків переходу іноземного бізнесу під російський контроль. У вересні стало відомо, що Путін забрав активи Nestle та "Ашану" й передав росіянам.

Загалом відповідний указ стосувався 16 російських юридичних осіб. Зокрема, під управління компанії "Л.Є.В. Менеджмент" передали 100% часток у "Нестле Росія", "Нестле Кубань" і російській компанії "Ашан".

Так званою "правовою" підставою для таких рішень є указ №302, підписаний у 2023 році. У ньому йдеться про можливість вживати "відповідних заходів" у відповідь на вилучення російської власності з боку США та інших іноземних держав, які приєдналися до таких дій.

Настав час для асиметричних заходів. Нехай подумають про те, які заходи вони вживають [проти нас] і які вводять санкції. Нехай бояться,

– заявив на умовах анонімності високопоставлений представник російської влади, знайомий із ситуацією.

Таким чином, європейський бізнес, який залишився в Росії, може й надалі опинятися під загрозою передачі активів під російський контроль.



