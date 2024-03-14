Росіяни тішилися з того, що у відповідь на санкції почали забирати активи іноземного бізнесу. Однак виглядає, що навіть найбільш абсурдні рішення окупанти інколи готові переглядати.

Відмова Росії від власного злочину

Як відомо, у липні 2023 року російський диктатор Владімір Путін вирішив націоналізувати майно двох великих іноземних бізнесів. Йдеться про частку Carlsberg у "Балтиці" та російських активів Danone.

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Як тепер повідомляють ЗМІ росіян, Путін видав указ, в якому скасовує передачу активів Danone в управління Госімущества. Що стало причиною відмови від загарбницьких планів – наразі не повідомляється.

Нагадаємо, після "націоналізації" Danone генеральним директором компанії став Ібрагім Закрієв. Це племінник Рамзана Кадирова, який за сумісництвом виконує роль міністра сільського господарства Чечні.

Того ж листопада у Danone повідомили, що списали усі активи, які були на території Росії. Знецінення коштів склало 200 мільйонів євро плюс 500 мільйонів євро негрошової різниці при перерахунку курсу рубля до євро.

Російські урядовці пояснювали "націоналізацію" тим, що "недружні країни" начебто порушують російське законодавство. Вони назвали це "винятковими обставинами", хоча увесь цивілізований світ розумів, що йдеться про елементарне рейдерство.