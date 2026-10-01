Новий план Путіна: росіян і бізнес оштрафують на майже 2 трильйони рублів

Російська влада різко збільшила план надходжень до бюджету від штрафів, санкцій та відшкодування збитків. За чотири роки Кремль розраховує отримати таким чином майже 1,7 трильйона рублів, причому частину коштів мають сплатити водії, громадяни та бізнес.

Росія хоче зібрати рекордну суму штрафів

Уряд Росії збільшив план зі збору штрафів приблизно на третину для подолання дефіцит бюджету, пише The Moscow Times.

У 2026 – 2029 роках федеральний бюджет розраховує отримати 1,696 трильйона рублів у вигляді штрафів, санкцій та відшкодування збитків. За оцінкою Мінфіну Росії:

у 2026 році від штрафів очікують 389 мільярдів рублів;

у 2027 році – 396,9 мільярдів рублів;

у 2028 році – 446,7 мільярдів рублів;

у 2029 році – 464 мільярди рублів.

Порівняно з чинним бюджетним планом, очікування на 2027 рік збільшили на 27%, або 84 мільярди рублів, а на 2028 рік – на 37%, або 122 мільярди рублів.

Бізнес буде змушений платити

Російський бюджет очікує додаткових надходжень від підприємств. Зокрема, за адміністративні порушення бізнесу у 2027 – 2029 роках влада планує отримати 15,4 мільярдів рублів.

Ще одна велика стаття – пені та відсотки за податкові порушення. План Федеральної податкової служби за цим напрямом має зрости з 120,46 мільярдів рублів у 2026 році до 136,8 мільярдів у 2029-му.

Штрафами справа не обмежиться

Щоб збільшити доходи бюджету, російська влада також планує нові податкові заходи. Серед них:

Податок на наддоходи для металургійних та золотодобувних компаній; Підвищення до 22% ПДФО на окремі пасивні доходи фізичних осіб; 22% ПДВ на покупки в іноземних інтернет-магазинах.

За оцінками Мінфіну, ці заходи мають принести 1,5 трильйона рублів у 2027 році та близько 3,7 трильйони рублів за три роки.



