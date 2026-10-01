Россия намерена собрать рекордную сумму штрафов
Правительство России увеличило план по сбору штрафов примерно на треть для преодоления дефицита бюджета, пишет The Moscow Times.
В 2026–2029 годах федеральный бюджет рассчитывает получить 1,696 триллиона рублей в виде штрафов, санкций и возмещения убытков. По оценке Минфина России:
- в 2026 году от штрафов ожидают 389 миллиардов рублей;
- в 2027 году – 396,9 миллиарда рублей;
- в 2028 году – 446,7 миллиарда рублей;
- в 2029 году – 464 миллиарда рублей.
По сравнению с действующим бюджетным планом прогнозы на 2027 год увеличили на 27%, или 84 миллиарда рублей, а на 2028 год – на 37%, или 122 миллиарда рублей.
Бизнес будет вынужден платить
Российский бюджет ожидает дополнительных поступлений от предприятий. В частности, за административные нарушения со стороны бизнеса в 2027–2029 годах власти планируют получить 15,4 миллиарда рублей.
Еще одна большая статья – пени и проценты за налоговые нарушения. План Федеральной налоговой службы по этому направлению должен вырасти с 120,46 миллиардов рублей в 2026 году до 136,8 миллиардов в 2029-м.
Дело не ограничится штрафами
Чтобы увеличить доходы бюджета, российские власти также планируют новые налоговые меры. Среди них:
- Налог на сверхдоходы для металлургических и золотодобывающих компаний;
- Повышение до 22% НДФЛ на отдельные пассивные доходы физических лиц;
- 22% НДС на покупки в иностранных интернет-магазинах.
По оценкам Минфина, эти меры должны принести 1,5 триллиона рублей в 2027 году и около 3,7 триллиона рублей за три года.