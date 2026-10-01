Росія хоче зібрати рекордну суму штрафів

Уряд Росії збільшив план зі збору штрафів приблизно на третину для подолання дефіцит бюджету, пише The Moscow Times.

У 2026 – 2029 роках федеральний бюджет розраховує отримати 1,696 трильйона рублів у вигляді штрафів, санкцій та відшкодування збитків. За оцінкою Мінфіну Росії:

у 2026 році від штрафів очікують 389 мільярдів рублів;

у 2027 році – 396,9 мільярдів рублів;

у 2028 році – 446,7 мільярдів рублів;

у 2029 році – 464 мільярди рублів.

Порівняно з чинним бюджетним планом, очікування на 2027 рік збільшили на 27%, або 84 мільярди рублів, а на 2028 рік – на 37%, або 122 мільярди рублів.

Бізнес буде змушений платити

Російський бюджет очікує додаткових надходжень від підприємств. Зокрема, за адміністративні порушення бізнесу у 2027 – 2029 роках влада планує отримати 15,4 мільярдів рублів.

Ще одна велика стаття – пені та відсотки за податкові порушення. План Федеральної податкової служби за цим напрямом має зрости з 120,46 мільярдів рублів у 2026 році до 136,8 мільярдів у 2029-му.

Штрафами справа не обмежиться

Щоб збільшити доходи бюджету, російська влада також планує нові податкові заходи. Серед них:

Податок на наддоходи для металургійних та золотодобувних компаній; Підвищення до 22% ПДФО на окремі пасивні доходи фізичних осіб; 22% ПДВ на покупки в іноземних інтернет-магазинах.

За оцінками Мінфіну, ці заходи мають принести 1,5 трильйона рублів у 2027 році та близько 3,7 трильйони рублів за три роки.



