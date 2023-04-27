Інвестиції в штучний інтелект ШІ: американська PwC вкладе мільярд доларів

Американська компанія PwC хоче інвестувати один мільярд доларів протягом трьох років в технологію штучного інтелекту ШІ. Все задля того, аби автоматизувати різні аспекти своїх податкових, аудиторських і консалтингових послуг.

Інвестиції PwC в ШІ

PricewaterhouseCoopers LLP планує інвестувати мільярд доларів у технологію генеративного штучного інтелекту у своїх американських підрозділах, співпрацюючи з Microsoft і виробником ChatGPT OpenAI для автоматизації різних аспектів своїх податкових, аудиторських і консалтингових послуг.

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Мета PwC полягає не лише в розробці та впровадженні генеративного штучного інтелекту у власний стек технологій і платформ клієнтських послуг, а й у консультуванні інших компаній щодо того, як найкраще використовувати генеративний штучний інтелект, і водночас допомагати їм створювати ці інструменти,

– розповів заступник голови PwC Мохамед Канде.

Кошти планують спрямувати на фінансування наймання більшої кількості працівників у сфері штучного інтелекту й навчання наявного персоналу можливостям ШІ, а також в інвестиції у виробників відповідного програмного забезпечення з метою подальшого придбання.

Канде також розповів, що PwC не прагне замінити працівників генеративним штучним інтелектом, а радше оптимізує їх роботу шляхом автоматизації трудомістких і повторюваних завдань.

Ми маємо 65 тисяч людей у ​​США. Ми нікого не залишимо. Це буде командний вид спорту,

– підкреслив він.

Згідно з аналітичною компанією PitchBook Data Inc, витрати на глобальний генеративний AI-ринок у всіх секторах досягнуть 42,6 мільярда доларів до кінця 2023 року, зростаючи на 32% у річному обчисленні до 98,1 мільярда доларів до 2026 року.