Інвестиції в штучний інтелект ШІ: американська PwC вкладе мільярд доларів
Джерело:The Wall Street Journal
Американська компанія PwC хоче інвестувати один мільярд доларів протягом трьох років в технологію штучного інтелекту ШІ. Все задля того, аби автоматизувати різні аспекти своїх податкових, аудиторських і консалтингових послуг.
Інвестиції PwC в ШІ
PricewaterhouseCoopers LLP планує інвестувати мільярд доларів у технологію генеративного штучного інтелекту у своїх американських підрозділах, співпрацюючи з Microsoft і виробником ChatGPT OpenAI для автоматизації різних аспектів своїх податкових, аудиторських і консалтингових послуг.
Цікаво ChatGPT назвав 5 професій, які будуть найперспективнішими у майбутньому
Мета PwC полягає не лише в розробці та впровадженні генеративного штучного інтелекту у власний стек технологій і платформ клієнтських послуг, а й у консультуванні інших компаній щодо того, як найкраще використовувати генеративний штучний інтелект, і водночас допомагати їм створювати ці інструменти,
– розповів заступник голови PwC Мохамед Канде.
Кошти планують спрямувати на фінансування наймання більшої кількості працівників у сфері штучного інтелекту й навчання наявного персоналу можливостям ШІ, а також в інвестиції у виробників відповідного програмного забезпечення з метою подальшого придбання.
Канде також розповів, що PwC не прагне замінити працівників генеративним штучним інтелектом, а радше оптимізує їх роботу шляхом автоматизації трудомістких і повторюваних завдань.
Ми маємо 65 тисяч людей у США. Ми нікого не залишимо. Це буде командний вид спорту,
– підкреслив він.