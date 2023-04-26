Які професії обрав ChatGPT

Розробник програмного забезпечення та інженер зі штучного інтелекту . Тому що у світі все стає автоматизованим й потрібні спеціалісти, які налаштовуватимуть систему.

. Тому що у світі все стає автоматизованим й потрібні спеціалісти, які налаштовуватимуть систему. Енергетичний інженер . Штучний інтелект вважає, що це пов’язано із негативними змінами клімату, що приведе до потреби в альтернативних джерелах енергії.

. Штучний інтелект вважає, що це пов’язано із негативними змінами клімату, що приведе до потреби в альтернативних джерелах енергії. Медичний фахівець з генетики . Ці спеціалісти будуть потрібні у зв’язку з активним розвитком генної медицини, яка потребуватиме точності.

. Ці спеціалісти будуть потрібні у зв’язку з активним розвитком генної медицини, яка потребуватиме точності. Соціальний робітник . Це пов’язано зі збільшенням популяції населення на планеті, проблеми якого має хтось вирішувати.

. Це пов’язано зі збільшенням популяції населення на планеті, проблеми якого має хтось вирішувати. Спеціаліст з кібербезпеки. Вони з кібербезпеки будуть потрібні для захисту даних та запобігання кібератакам, бо все більше важливих даних зберігається онлайн.

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ChatGPT — чат-бот зі штучним інтелектом. Це велика статистична модель мови, оптимізована для ведення діалогів та перефразування текстів.

Нагадаємо, що в ІТ станом на квітень, в пошуку роботи залишається 82 тисячі кандидатів, водночас вакансії лише 9,5 тисячі. Тобто кандидатів у 8,5 раза більше, ніж пропозиції.

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