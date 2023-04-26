Які професії обрав ChatGPT
- Розробник програмного забезпечення та інженер зі штучного інтелекту. Тому що у світі все стає автоматизованим й потрібні спеціалісти, які налаштовуватимуть систему.
- Енергетичний інженер. Штучний інтелект вважає, що це пов’язано із негативними змінами клімату, що приведе до потреби в альтернативних джерелах енергії.
- Медичний фахівець з генетики. Ці спеціалісти будуть потрібні у зв’язку з активним розвитком генної медицини, яка потребуватиме точності.
- Соціальний робітник. Це пов’язано зі збільшенням популяції населення на планеті, проблеми якого має хтось вирішувати.
- Спеціаліст з кібербезпеки. Вони з кібербезпеки будуть потрібні для захисту даних та запобігання кібератакам, бо все більше важливих даних зберігається онлайн.
Цікаво Кіберполіція викрила зловмисника, який торгував персональними даними понад 300 мільйонів людей
Нагадаємо, що в ІТ станом на квітень, в пошуку роботи залишається 82 тисячі кандидатів, водночас вакансії лише 9,5 тисячі. Тобто кандидатів у 8,5 раза більше, ніж пропозиції.
Аналітики склали рейтинг найбагатших міст світу
- З’явився перелік найбагатших міст у світі від аналітики з компанії Henley & Partners. Для цього вони порахували кількість людей, які мають мільйон доларів у кожному з них.
- До першої п’ятірки увійшли: Нью-Йорк, Токіо, Сан-Франциско, Лондон, Сінгапур.
- У найбагатшому місті, Нью-Йорку живе 340 000 мільйонерів.