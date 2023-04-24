Десятка найбагатших міст світу

Цікаво Китай об'єднає всі свої суперкомп'ютери в єдину надпотужну мережу

  • Нью-Йорк — 340 000 мільйонерів;
  • Токіо — 290 000 мільйонерів;
  • Сан-Франциско — 285 000 мільйонерів;
  • Лондон — 258 000 мільйонерів;
  • Сінгапур — 240,100 мільйонерів;
  • Лос-Анджелес — 205,400 мільйонерів;
  • Гонконг — 129,500 мільйонерів;
  • Пекін — 128,200 мільйонерів;
  • Шанхай — 127,200 мільйонерів;
  • Сідней — 126,900 мільйонерів.

Статки Ілона Маска впали через вибух ракети SpaceX

  • 20 квітня, акції Tesla Inc. упали на 9,75% через невтішні фінансові результати компанії. Також на це вплинув вибух ракети SpaceX.
  • З початку 2023 року статки Ілона Маска впали на 12,6 мільярда доларів. Тож мільярдер все ще залишається другою найбагатшою людиною у світі у той час, як Бернар Арно лише багатішає.
  • Нещодавно Арно примножив свої статки на 12 мільярдів за один день — це найбільше одноденне зростання за всю історію.