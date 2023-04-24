Десятка самых богатых городов мира
Интересно Китай объединит все свои суперкомпьютеры в единую сверхмощную сеть
- Нью-Йорк – 340 000 миллионеров;
- Токио – 290 000 миллионеров;
- Сан-Франциско - 285 000 миллионеров;
- Лондон – 258 000 миллионеров;
- Сингапур - 240,100 миллионеров;
- Лос-Анджелес – 205,400 миллионеров;
- Гонконг – 129,500 миллионеров;
- Пекин – 128,200 миллионеров;
- Шанхай - 127,200 миллионеров;
- Сидней – 126,900 миллионеров.
Состояние Илона Маска упало из-за взрыва ракеты SpaceX
- 20 апреля, акции Tesla Inc. упали на 9,75% из-за неутешительных финансовых результатов компании. Также на это повлиял взрыв ракеты SpaceX.
- С начала 2023 года состояние Илона Маска упало на 12,6 миллиарда долларов. Так что миллиардер все еще остается вторым самым богатым человеком в мире в то время, как Бернар Арно только богаче.
- Недавно Арно приумножил свое состояние на 12 миллиардов за один день — это самый однодневный рост за всю историю.