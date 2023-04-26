Какие профессии выбрал ChatGPT

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ChatGPT - чат-бот с искусственным интеллектом. Это обширная статистическая модель языка, оптимизированная для ведения диалогов и перефразирования текстов.

Напомним, что в ИТ по состоянию на апрель, в поиска работы остается 82 тысячи кандидатов, в то же время вакансии всего 9,5 тысячи. То есть кандидатов в 8,5 раза больше, чем предложения.

Аналитики составили рейтинг самых богатых городов мира