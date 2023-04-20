Изменения на рынке труда в IT за последний год

Украинская IT-индустрия закрыла прошлый год с показателем экспорта – 7,34 миллиарда долларов. Это рекордная сумма, которую удалось добиться впервые со времен независимости, свидетельствует статистика НБУ.

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Только представьте, несмотря на максимальную интенсивность обстрелов и отключения света, экспорт электронных услуг в ноябре-декабре 2022 года вырос.

В то же время по итогам специалистов Djinni, рынок труда в украинском IT-секторе по итогам 2022 года, а именно наем IT-персонала сократился на 13%.

Впрочем, такой показатель не такой уж плохой, ведь могло быть и хуже.

Кроме того, к концу 2022 года количество кандидатов, которые искали работу (активно и пассивно), достигло рекордной отметки 77 тысяч.

А сейчас, по состоянию на апрель, в поиске работы остается 82 тысячи кандидатов, в то же время вакансий всего 9,5 тысячи. То есть кандидатов в 8,5 раза больше, чем самого предложения. Хотя до полномасштабного вторжения все было равноценно наоборот.

Но если говорить о зарплате, то для большинства она сохранилась на уровне конца 2021 года.

Интересно, что для новичков и кандидатов без опыта средняя зарплата остается на уровне около 500 долларов.

Согласно аналитике, сейчас зарплатные ожидания от наемных кандидатов в техническую службу снизились. К примеру, в январе – марте 2022 года половина принятых на работу кандидатов просили 4,5 тысячи долларов ежемесячно с опытом в 5 – 8 лет, а те, у кого более 8 лет опыта, просили 5,5 тысячи долларов. А вот в 2023 году эти цифры снизились на 10%.

Какие вакансии сейчас самые популярные

В комментарии 24 Каналу Анастасия Фролова, региональная менеджер SoftServe, рассказала, что одними из самых популярных специализаций сейчас традиционные направления:

Quality Control,

WebUI,

.Net,

Test Automation,

Java,

Ruby,

DevOps,

Python,

C++.

Кроме того, по данным Djinni, за последние 3 месяца сейлзов наняли вдвое больше, чем за первый квартал 2022 года. Также выросли наймы маркетологов (на 67%), художников (на 53%) и Flutter программистов (на 32%). А вот наймы QA упали на 17%, но QA Automation – на 14% увеличились.

Кроме того, количество работников в сфере IT восстанавливается. Об этом свидетельствуют данные Djinni, по которым в марте количество наймов выше, чем за предыдущие шесть месяцев. В прошлом месяце на сайте было зарегистрировано почти 1200 наймов, что на 12% больше, чем в феврале.

Зарплаты урезали, но несущественно

Исследование компании DOU свидетельствуют о том, что, несмотря на тяжелую ситуацию в прошлом году, большинство компаний пытались в полной мере выполнять свои финансовые обязательства.

У 46% IТ-специалистов был пересмотр зарплаты;

Только 15% урезали выплаты после начала полномасштабного вторжения;

К примеру, аутсорсинговые и аутстафинговые компании пытались сохранить специалистов и выплаты на довоенном уровне, но имеют большие планы по сокращению персонала.

Следовательно, среди опрошенных в исследовании 15% специалистов уровня Lead+ указали, что их компании планируют сокращать тоже специалистов в этом году. А вот продуктовые компании планируют не сокращать работников, разве что немного снизить зарплаты и бонусы.

Как рассказывает Дмитрий Качуровский, Co-founder at Waylight, Lead backend developper at Appotek, сейчас зарплаты начинают снижать из-за того, что на рынке много специалистов и высока конкуренция.

По его словам, среди трудностей для украинских специалистов есть запрет покинуть страну.

Я проходил собеседование в нескольких европейских Hi-tech стартапах: один в Германии, другой в Великобритании. В двух меня были готовы взять, однако отказались от сотрудничества, когда узнали, что я не могу покинуть страну,

– добавляет Дмитрий.

Одни из главных проблем для IT

Наш собеседник рассказал, что есть немало иностранных компаний, которые с радостью берут украинцев. Но сейчас уровень риска для них повысился.

Речь идет о ракетных обстрелах, отсутствии электроэнергии, или вероятности того, что их работника могут забрать в армию.

Рынок падает, соответственно, меньше заказов и меньше инвестиций. Из-за этого работников наоборот сокращают, а необразованные программисты не очень нужны (самая большая конкуренция идет за мидлов и синьоров). Если 3 года назад ты говоришь, что у тебя стартап, и тебе сразу сыпят деньгами, то сейчас найти финансирование гораздо сложнее,

– говорит Дмитрий.

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Действительно ли сейчас возникает дефицит специалистов

Как рассказала Анастасия Фролова, региональная менеджер SoftServe в Украине, за период войны, украинский ІТ-рынок найма перешел от рынка кандидата, когда компании конкурировали за таланты и их было недостаточно, к рынку работодателя, когда уже ІТ-специалисты конкурируют за открытые вакансии компаний.

Анастасия Фролова Региональная менеджер SoftServe По нашим данным, за последний год, количество кандидатов, которые подаются на одну вакансию возросло вдвое. Поэтому сейчас в Украине наблюдаем дефицит вакансий, а не ІТ-специалистов. Мы в SoftServe сейчас в первую очередь закрываем вакансии из внутреннего резерва компании, наружу же публикуем достаточно нишевые вакансии, если не имеем таких экспертов в компании. Кроме того, уровень ежемесячных вознаграждений ІТ-специалистов практически не изменился из-за войны, они остаются на довоенном уровне.

Как рассказала менеджер, с начала полномасштабного вторжения в компании временно приостановили выплату только дополнительных бонусов. Однако уже через два месяца их восстановили.

К слову, продолжают выплачивать ежемесячное вознаграждение еще и тем коллегам, которых мобилизовали.

Можно ли начинающим работать в IT без опыта

По словам Дмитрия Качуровского, если у человека мало опыта или его вообще нет, то лучше сначала найти стажировку. Тогда шансов найти работу станет гораздо больше.

В то же время Анастасия Фролова добавила, что у них много лет работает SoftServe Academy. В рамках академии создается большое количество обучающих решений для тех, кто хочет попасть в ІТ или подтянуть уже имеющиеся знания или освоить другие технологические направления.

До войны мы готовили около 1 400 квалифицированных выпускников наших курсов и программ стажировок ежегодно и трудоустраивали до 70% из них. Сейчас показатели обычно меньше из-за меньшей потребности в специалистах, однако, наши обучающие решения и программы сотрудничества с университетами остаются для нас одним из важнейших каналов поиска талантов для найма,

– говорит собеседница.