После праздников цены пойдут на убыль

По словам Дениса Марчука, заместителя главы Всеукраинского аграрного совета, в преддверии Пасхи цены на некоторые продукты питания подорожали. Впрочем, после праздников нас ожидает спад стоимости.

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Напоминаем, что в этом году цена пасхальной корзины дороже на 24,4% по сравнению с прошлогодней.

После Пасхи мы будем видеть снижение цен на ряд продуктов. Яйца должны подешеветь, потому что такого пика ажиота не будет. Тем более мы переходим в теплое время года, так что производство яиц будет увеличиваться,

– добавил Марчук.

Скорее всего, ближе к маю начнут дешеветь и овощи, которые начнут появляться на открытом грунте. Поэтому не исключение, что цены на лук тоже пойдут вниз.

Мясо подорожало на 30%

Как рассказывает первый министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, в данных продуктах есть определенная сезонность.

Уменьшение спроса – как только начинается большой пост, а рост спроса более резко непосредственно ближе к Пасхе, поскольку уже люди готовятся к празднику. Поэтому ожидается определенное удешевление,

– добавляет он.

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Снижение может составлять 5 – 7%. Это не сильное падение цены, но и резкого подорожания мяса не было. Что нельзя, к примеру, сказать о ценах на яйца, которые рекордно выросли.