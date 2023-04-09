Что будет с курсом перед Пасхой

Дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренный в комментарии 24 Каналу спрогнозировал, что курс доллара в канун Пасхи будет в пределах 37 – 38 гривен.

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Банкир Герман Марченко в разговоре с 24 Каналом отметил, что предпраздничная неделя будет иметь признаки незначительной "валютной лихорадки" – колебания курса могут быть ежедневными, при этом как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления валюты. Но они ограничатся амплитудой в 30 – 50 копеек, что существенно не изменит ситуацию на рынке.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Такое "поведение" курсов валют накануне Пасхи не удивительно, ведь обычно в такие периоды рынок достаточно резвый, при этом активны, как покупатели, так и продавцы наличной валюты (граждане будут тратить часть своих сбережений на праздничные закупки).

По мнению Марченко, достаточно оснований прогнозировать, что наличный курс будет находиться в коридоре 37 – 37,60 гривны за доллар.

Какая ситуация на наличном рынке сейчас

7 апреля наличный доллар в банках Украины можно было продать в среднем за 37 гривны, а купить за 37,70 гривны.

Украины можно было продать в среднем за 37 гривны, а купить за 37,70 гривны. В обменниках покупали доллар в среднем за 37,20 гривны, а продавали – за 37,93 гривны.

покупали доллар в среднем за 37,20 гривны, а продавали – за 37,93 гривны. На черном рынке покупка доллара в среднем была на уровне 37,60 гривны, а продажа – 37,87 гривны.

Напомним! В НБУ отметили, что спред между наличным и официальным курсом в дальнейшем будет снижаться. Тому, что в течение последнего месяца разрыв сократился, способствовали калибровки валютных ограничений, создание альтернативных инструментов для защиты сбережений от курсовых колебаний и меры НБУ по повышению привлекательности гривневых сбережений, отметил регулятор в монетарном обзоре.