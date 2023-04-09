Що буде з курсом перед Великоднем

Дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний у коментарі 24 Каналу спрогнозував, що курс долара напередодні Великодня буде у межах 37 – 38 гривень.

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Банкір Герман Марченко у розмові з 24 Каналом зауважив, що передсвятковий тиждень матиме ознаки незначної "валютної лихоманки" — коливання курсу можуть бути щоденними, при цьому як в бік здорожчання, так і в бік здешевлення валюти. Але вони обмежаться амплітудою в 30 – 50 копійок, що суттєво не змінить ситуацію на ринку.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Така "поведінка" курсів валют напередодні Великодня не дивина, адже зазвичай у такі періоди ринок досить жвавий, при цьому активні, як покупці, так і продавці готівкової валюти (громадяни витрачатимуть частину своїх заощадження на святкові закупи).

На думку Марченка, є достатньо підстав прогнозувати, що готівковий курс перебуватиме в коридорі 37 – 37,60 гривень за долар.

Яка ситуація на готівковому ринку зараз

7 квітня готівковий долар в банках України можна було продати в середньому за 37 гривні, а купити за 37,70 гривні.

України можна було продати в середньому за 37 гривні, а купити за 37,70 гривні. В обмінниках купували долар в середньому за 37,20 гривні, а продавали – за 37,93 гривні.

купували долар в середньому за 37,20 гривні, а продавали – за 37,93 гривні. На чорному ринку купівля долара в середньому була на рівні 37,60 гривні, а продаж – 37,87 гривні.

Нагадаємо! В НБУ зазначили, що спред між готівковим та офіційним курсом надалі буде знижуватись. Тому, що протягом останнього місяця розрив скоротився сприяли калібрування валютних обмежень, створення альтернативних інструментів для захисту заощаджень від курсових коливань та заходи НБУ з підвищення привабливості гривневих заощаджень, зазначив регулятор в монетарному огляді.