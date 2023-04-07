Яким курс буде протягом 10-16 квітня, 24 Каналу розповів банкір Герман Марченко. За його словами, передсвятковий тиждень матиме ознаки незначної “валютної лихоманки”. Тобто, коливання курсу можуть бути щоденними, при цьому як в бік здорожчання, так і в бік здешевлення валюти.

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Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" Коливання обмежаться амплітудою в 0,3-0,5 гривні, що суттєво не змінить ситуацію на ринку. Така “поведінка” курсів валют напередодні Великодня не дивина, адже зазвичай у такі періоди ринок досить жвавий, при цьому активні, як покупці, так і продавці готівкової валюти (громадяни витрачатимуть частину своїх заощадження на святкові закупи).

На думку експерта, 10-16 квітня на ринку спостерігатиметься незначне превалювання пропозиції над попитом — у межах 5-7%. Це може спонукати продавців до незначного зниження готівкового курсу. В результаті готівковий курс перебуватиме в коридорі 37,00-37,60 гривні за долар та 39,5-41,00 гривні за євро.

Зауважу, що таке передсвяткове послаблення гривні буде тимчасовим і вже із 17 квітня готівковий курс може дещо “вгамуватися”, поступово знижуватися до 36,9-37,5 гривні за долар та 40-41 гривні за євро,

– прогнозує банкір.

Таким чином, наступного тижня на валютному ринку спостерігатиметься:

незначне здешевлення валюти, викликане великодніми приготуваннями громадян

зниження попиту на готівку в межах 5-7%

притомна амплітуда коливань роздрібного курсу в межах 0,3-0,5 гривні

мінімальний “люфт” між курсом покупки й продажу в межах 0,15 гривні за 1 долар і до 0,25 гривні за 1 євро.

Які фактори спричиняють коливання курсу

Що стосується факторів, які впливатимуть на валютний ринок наступного тижня, то експерт виокремлює наступні:

політика регулятора зі збереження балансу між попитом і пропозицією: крім депозитів з конвертацією варто додати впровадження депозитних сертифікатів зі ставкою 25%, що потенційно спонукатимуть комерційні банки до розвитку довготермінових депозитів під збільшені відсотки (ефективність цих депозитів може стати наочною вже за 1-1,5 місяця),

незмінні облікова ставка НБУ та офіційний курс валют,

поступовий розвиток і поновлення економічної діяльності всередині країни,

макрофінансова допомога, що дає змогу тримати економічний баланс країни (зокрема це стосується нещодавно схваленої 4-річної програми підтримки України від МВФ на рекордні 15,6 мільярда доларів, з яких Україна вже отримала 2,7 мільярда доларів, а також отримання від Канади пільгового кредиту на суму 1,8 мільярда доларів),

незначний розмір інфляції.

Він зазначає, що ці фактори впливатимуть на валюту і в другій половині квітня.

Курс долара сьогодні

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 7 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37 гривні (+10 копійок проти 6 квітня), а купити за 37,70 гривні (+30 копійок).Готівкове євро банки купують за 40,10 гривень (+10 копійок), а продають в середньому за 40,90 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,20 гривні (+32 копійки), а продають – за 37,93 гривні (+51 копійка), за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 40,30 гривні (+35 копійок), а продаж – 41,12 гривні (+52 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,60 гривні (+39 копійок), а продаж – 37,87 гривні (+53 копійки).

Євро купують по 40,70 гривні (+35 копійок), а продають за 40,97 гривні (+42 копійки).