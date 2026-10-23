Українська "П'яна вишня" розширюється в Європі: де з'явиться новий заклад

Українська мережа "П’яна вишня" готується відкрити перший заклад у Німеччині. Дебют запланували на грудень 2026 року.

Де відкриють "П’яну вишню" в Німеччині

Новий бар "П’яна вишня" працюватиме в Берліні – неподалік відомої телевежі. Про це повідомив голова та співвласник ресторанного холдингу !Fest Андрій Худо.

За словами Худо, майбутні гості вже помічають новий заклад і намагаються зайти всередину, хоча він ще не відкрився.

Готуємося до відкриття першої "Пʼяної вишні" в Німеччині... Це вулиця Rathausstraße, 5, біля телевізійної вежі, де гуляє багато людей. І, звісно, в Німеччині, і в Берліні зокрема, в наш час багато українців. І майбутні гості підходять до дверей і хочуть їх відкрити, смикаючи ручку… То вона вже трохи "змучилась"… Але зима прийде і плануємо в грудні 2026-го відкриття нашого першого бізнесу в Німеччині, і ручка працюватиме!

– повідомив він.

У яких країнах вже працює мережа

Перший заклад "П’яної вишні" відкрився у Львові на площі Ринок у 2015 році. Відтоді мережа розрослася до понад 70 закладів в Україні та за кордоном.

Зокрема, бари працюють у таких країнах:

Велика Британія та Франція;

Польща, Румунія та Словаччина;

Угорщина, Литва, Латвія та Естонія;

Молдова.

Вихід на німецький ринок стане ще одним кроком міжнародного розвитку мережі. Водночас Берлін може бути привабливим напрямком і через значну кількість українців, які живуть у місті.

Нагадаємо, що росіяни намагалися вкрасти легендарну "П'яну вишню". 15 травня 2026 року в Казані відкрився заклад із назвою "Кінь і вишня", який схожий на український бренд не лише назвою.

Російський "стейкхаус-кабаре" використовує логотип, який практично повторює фірмову айдентику "П’яної вишні". Також повністю скопійованими є й етикетки на пляшках.



