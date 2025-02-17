Пєсков зробив нову заяву щодо повернення іноземних брендів на російський ринок
- Дмитро Пєсков заявив, що конкуренція іноземних брендів із російськими компаніями є нормальною світовою торговельною практикою.
- Кремль не отримував повідомлень від західних брендів щодо їхнього наміру повернутися на російський ринок.
Кремлівський Дмитро Пєсков заявив, що конкуренція іноземних брендів із російськими компаніями є нормальною світовою торговельною практикою та могла б бути вигідною для споживачів.
Пєсков вважає це виправданим
Про це він повідомив 17 лютого під час брифінгу росЗМІ, інформує 24 Канал. За його словами, це було б вигідно передусім для російського споживача. Звісно, що він не обмовився про наповнення бюджету країни-агресора на війну.
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"Те, що на конкурентній основі вони можуть повернутися та продовжити тут конкуренцію з російськими виробниками, – це абсолютно нормальна світова торговельна практика. Така конкуренція була б в інтересах споживачів, тобто нас із вами", – зазначив Пєсков.
Чи ведуться перемовини
Водночас він додав, що наразі Кремль не отримував повідомлень від самих західних брендів щодо їхнього наміру повернутися до Москви.
Раніше в цей день аналітики платформи Kokoc Group спрогнозували масове повернення в Росію іноземних компаній. За їхніми оцінками, у 2025 році можуть повернутися 350 іноземних компаній, які залишили російський ринок у 2022-му. Однак деякі великі компанії можуть зіткнутися з серйозними проблемами при поверненні, і найбільші ризики існують для брендів у категорії товарів повсякденного вжитку.