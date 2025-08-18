Австралійський суд оштрафував найбільшу авіакомпанію країни Qantas Airways на рекордні 90 мільйонів австралійських доларів (понад 58 мільйонів доларів США) за незаконне звільнення 1820 працівників аеропортів під час пандемії COVID-19.

Чому суд визначив рекордний штраф?

Суд також розкритикував авіакомпанію за відсутність щирого каяття, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Федеральний суддя Майкл Лі зазначив, що "приймає вибачення від Qantas, але не впевнений, що це щире жалю, а не формальне вибачення".

За його словами, штраф у розмірі близько 75% від максимально можливого має показати, що порушення трудового законодавства не можна вважати звичайними витратами бізнесу.

При цьому половину суми, а саме 50 мільйонів австралійських доларів буде виплачено Профспілці транспортних працівників (TWU), яка подала позов проти компанії.

Що кажуть у компанії?

Qantas підтвердила, що сплатить штраф і перепрошує перед усіма звільненими співробітниками та їхніми родинами.

Довідково. У 2020 році, на піку пандемії, керівництво Qantas звільнило 1820 наземних працівників і передало їхню роботу підрядникам. Суд у 2021 році визнав ці дії "несправедливими" та такими, що порушують права працівників на об’єднання та профспілкову діяльність.

Суддя Лі також критикував стратегію компанії під час судових процесів, її корпоративну культуру та PR-підхід. Зокрема, Qantas одразу подала апеляцію до Верховного суду після рішення 2021 року, намагаючись "переказати" результати суду та не визнаючи власної незаконної поведінки.